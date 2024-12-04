شيماء سيف برشاقة ملحوظة ومي سليم على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

"شالت 90% من القولون بسبب السرطان".. منة فضالي: أوحش حاجة في 2024

محمد رمضان ينشر فيديو يجمعه مع عدوية من كواليس آخر تعاون فني بينهما

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة، بإطلالة أنيقة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

رحمة أحمد

شاركت الفنانة رحمة أحمد متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رحاب الجمل

نشرت الفنانة رحاب الجمل أحدث ظهور لها، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصية، وظهرت مع صديقتها في أحد المطاعم.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية.

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صورًا جديدة لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت كاجوال.

شيماء سيف

ظهرت الفنانة شيماء سيف برشاقة ملحوظة إذ ارتد بدلة سوداء أبرزت رشاقتها.

أسيل عمران

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

ياسمين جمال

خطفت الفنانة ياسمين جمال الأنظار إليها، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصير