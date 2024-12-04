"روحه وموسيقاه معنا".. محمد منير يحيي ذكرى ميلاد الملحن الألماني رومان بونكا

كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان الكبير محمد منير، على إحياء ذكرى ميلاد الملحن والموسيقار الألماني رومان بونكا، الذي يوافق يوم 2 ديسمبر من كل عام، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر منير صورة تجمعه بالملحن الراحل وعلق عليها: "اجتمعت بالأمس، مع عائلة وأصدقاء بونكا للاحتفال بذكراه في عيد ميلاده، لقد مر عامان منذ رحيله، لكن روحه وموسيقاه، لا تزال معنا، نحن نقتدك يا رومان".

رومان بونكا كان عازف العود في فرقة منير وكانت تجمعه صداقة قوية بالكينج، وعمل معه منذ صدور ألبومه الأول في عام 1978.

يواصل الفنان الكبير محمد منير، تحضيراته لتقديم ألبومه الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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