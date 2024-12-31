أبطال الحريفة 2 وأورتيجا وآمال ماهر.. خريطة سهرات رأس السنة 2025 على الفضائيات

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتب - معتز عباس:

تستعد القنوات الفضائية لاستقبال عام 2025 بمجموعة من البرامج المميزة والحفلات الغنائية التي تستضيف عددا كبيرا من النجوم الكبار، وتقدم للمتابعين فرصة للاستمتاع بليلة رأس السنة في أجواء فنية تتنوع فيها العروض ما بين الحفلات الغنائية، الأفلام السينمائية، البرامج التي تحتفل بمناسبة العام الجديد، لتكون الخيار المثالي لقضاء سهرة رأس السنة في المنزل.

تستعد شاشات التلفزيون لحفلات رأس السنة 2025 باستضافة نخبة من النجوم، وتقديم تشكيلة غنية من البرامج الترفيهية والحفلات الغنائية، التي تضم نخبة من ألمع نجوم الفن، لُتقدم للمشاهدين تجربة استثنائية في ليلة رأس السنة.

نستعرض خريطة السهرات الفنية على الفضائيات في ليلة رأس السنة عام 2025:

قناة "dmc"

يحل أبطال فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" ضيوفًا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، على قناة "DMC"، الذين يتحدثون عن تفاصيل وأسرار وكواليس العمل السينمائي.

ويستضيف البرنامج كلا من نور النبوي وأحمد غزي وأحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" وعبدالرحمن محمد وسليم الترك ونورين أبوسعدة ودونا إمام ومسعد منير، والمنتج طارق الجناينى، والمؤلف إياد صالح.

حفل آمال ماهر على قناة "MBC"

تحيي الفنانة آمال ماهر حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة العلا، بالمملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة، والمذاع عبر قناة MBC مصر، بمناسبة احتفالات رأس السنة.

وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور، بقيادة المايسترو تامر فيظي، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الذي يقام سنويًا في العلا، ويقام في الفترة من 19 ديسمبر 2024 حتى 11 يناير 2025.

قناة "CBC"

يستعد برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، إذاعة مجموعة من الحلقات في رأس السنة، لقاءات حصرية مع نجوم الفن في ختام عام 2024.

كما تستضيف الإعلامية هبة الأباصيري الفنانة داليا البحيري، ضيفة على البرنامج، للكشف عن كواليس أعمالها الفنية، وتفاصيل حياتها الشخصية.

وتشارك الإعلامية منى عبد الغنى بالغناء، رفقة فرقة "منيب" التراثية، التي ستقدم مجموعة من أجمل أغانيها التراثية المميزة.

قناة "الحياة"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، الفنان مصطفى شعبان، في سهرة تحت عنوان "ليلة النجوم"،حيث يكشف الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والفنية خلال عام 2024، وتجاربه الفنية في عام 2025.

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ويحيي سهرة رأس السنة مؤدي المهرجانات الشعبية أورتيجا، والمطرب الشاب محمد شاهين، لتقديم أفضل ما لديهم من أغاني.

كما يضم البرنامج الفنانة ويزو، التي ستقدم فقرة كوميدية ضاحكة مليئة بالألعاب والمسابقات.

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قناة "النهار"

قرر مذيعو قناة النهار الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة 2025، والحديث عن أهم الأحداث التي مر بها المجتمع الفني والرياضي والسياسي، في حلقة اليوم الثلاثاء.

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