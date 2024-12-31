"أبحث عن عام قديم كانت فيه أمي".. حسين الجسمي يستقبل 2025 بكلمات مؤثرة

كتب- مروان الطيب:

يستعد الفنان حسين الجسمي، لاستقبال عام 2025، حيث نشر رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "X" عن والدته.

وكتب الجسمي: "الجميع ينتظر عامًا جديدًا، وأنا أبحث عن عام قديم كانت فيه أمي".

ويستعد الفنان حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي على مسرح عبادي الجوهر أرينا احتفالًا لإنضمام الاتحاد إلى نادي الرواد، ويشاركه الحفل الفنان فهد الكبيسي، والمقرر إقامته يوم الخميس 2 يناير 2025.

يذكر أن، حسين الجسمي يحيي حفلًا غنائيًا في القرية العالمية بدبي، يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025.





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