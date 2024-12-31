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نور إيهاب تودع 2024 بأداء مناسك العمرة مع شقيقها

11:13 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    نور إيهاب تؤدي مناسك العمرة
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    نور إيهاب تؤدي مناسك العمرة مع شقيقها
  • عرض 4 صورة
    شقيق نور إيهاب
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كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة الشابة، نور إيهاب، بانتهاء عام 2024 واستقبال عام 2025، وكشفت عن أدائها لمناسك العمرة رفقة شقيقها، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت نور صور لها من الحرم المكي، حيث ظهر بملابس الإحرام، كما نشرت مقطع فيديو ظهر خلالها شقيقها وهو يقوم بإطعام الطيور، وعلقت نور: "الحمد لله دائمًا وأبدًا".

وعرض للفنانة نور إيهاب مؤخرًا فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" وسط مشاركة عدد من النجوم الشباب وهم نور النبوي، أحمد غزي، دونا إمام، خالد الذهبي، أحمد بحر، تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" حول ماجد مع أصدقائه وزملائه الذي يواصل خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.

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