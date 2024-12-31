آمال ماهر تشعل أجواء حفلها في رأس السنة من مدينة العلا

كتب- مروان الطيب:

أشعلت الفنانة أمال ماهر، حفلها الغنائي الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، ورفع لافتة "كامل العدد" ضمن احتفالات ليلة رأس السنة.

وحرصت أمال ماهر على تحية جمهورها محبيها فور صعودها على مسرح الحفل، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور، بقيادة المايسترو تامر فيظي، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الذي يقام سنويًا في العلا، ويقام في الفترة من 19 ديسمبر 2024 حتى 11 يناير 2025.

المهرجان، وشهد مشاركة المطربة عبير نعمة، في حفل يوم 27 ديسمبر، بمصاحبة الفرقة العربية الوطنية بقيادة مايكل إبراهيم، فيما شاركت المطربة أميمة طالب، مع المطرب عبد العزيز المعني، في الحفل الذي أقيم يوم 20 ديسمبر.

وأعلنت إدارة المهرجانات أن حضور الحفلات، غير متاح لمن هم أقل من 17 سنة، ونصحت الحضور بارتداء ملابس رسمية ومن طبقات متعددة للوقاية من برد الصحراء في الليل.

المطربة آمال ماهر، قدمت في سبتمبر الماضي، الحفل الذي أقيم في الإحساء، وفي يوليو الماضي حفلين فعاليات مهرجان جولة المملكة، الذي أقيم في السعودية ضمن برنامج "جودة الحياة"، وقدمت الأول في الطائف، والثاني في أبها.

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