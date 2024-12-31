جمعية المؤلفين والملحنين تحقق رقم قياسي في 2024 بإيراد تحصيل 134 مليون جنيه

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية برئاسة الشاعر مدحت العدل، عن تحقيقها إيرادات قياسية وصلت 134 مليون جنيه، في عام 2024.

الجمعية، في بيان لها، حصلت عليه "مصراوي"، قالت: "مع الساعات الأخيرة من عام ٢٠٢٤ تعلن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة د. مدحت العدل، عن قفزة كبيرة حققتها الجمعية في المبالغ التي حصلتها لأعضائها وصلت لسبعة أضعاف ما كانت تحصله منذ ثلاث سنوات حيث وصلت متحصلات أعضائها من الداخل والخارج ١٣٤٠٠٠٠٠٠ (مائة وأربعة وثلاثون مليون جنيها مصريا) في عام ٢٠٢٤ بعد أن كانت ٢١٧٧٠٠٠٠ واحد وعشرين مليون وسبعمئة وسبعون ألف جنيها فقط في عام ٢٠٢١،".

وتابعت: "حدث هذا رغم كل ما تقابله الجمعية من صعوبات في التحصيل من الداخل، وما تتصدى له من اعتداءات لا تكاد تنتهي، لولا تعاون بعض الجهات التي تحترم حقوق الملكية الفكرية وحق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين، وكلنا تفاؤل باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الحقوق الذي تجسد في تبني الدولة للإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشائها جهازا يحميها هو الجهاز المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية في الربع الأخير من ٢٠٢٤ برئاسة الأستاذ الدكتور هشام عزمي"،

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة د. مدحت العدل، نظمت مؤخرا حفل تكريم وليلة حب الموسيقار الراحل محمد رحيم، الذي أقيم تحت رعاية وزير الثقافة د.أحمد هنو، في دار الأوبرا، و شارك فيه نخبة من النجوم: منهم المطرب الكبير محمد ثروت، تامر حسني، محمد محيي، وماس محمد رحيم.