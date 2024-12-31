صور تسببت في الهجوم على سارة سلامة في 2024

آمال ماهر تشعل أجواء حفلها في رأس السنة من مدينة العلا

أحدث ظهور لـ أنغام ليلة رأس السنة.. والجمهور: "كل عام وأنتي صوت العالم

كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة سارة سلامة، محرك البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال عام 2024 لأكثر من مرة، بسبب إطلالتها الجريئة، وتغير ملامحها بشكل كبير في مسلسل "نقطة سودة".

تفاعل الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا مع المظهر الذي ظهرت به الفنانة سارة سلامة، في عملها الفني الأخير "نقطة سودة"، بعد ظهورها بملامح متغيرة عما تظهر به على السوشيال ميديا.

تعرضت سارة سلامة للانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغير ملامح وجهها بشكل كبير، واتهامها بالمبالغة في إجراء عمليات التجميل، واستخدام "الفيلر والبوتكس".

ولجأت سارة لنشر صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها بدون مكياج، لتنال إعجاب متابعيها.

وشاركت سارة سلامة في مسلسل "نقطة سوده" بطولة، النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة وفاء عامر، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن، سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبدالله، مجدي كامل، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

إنهاء إجراءات طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت بعد 8 سنوات من النزاع القضائي

الفنانة الأكثر بحثا على جوجل خلال عام.. 20 صورة لـ جميلة عوض في 2024