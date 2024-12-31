بشير الديك يروي موقف طريف بسبب محمود ياسين ونور الشريف.. ماذا حدث في فيلا الهرم؟

كتب - معتز عباس:

روى المؤلف الكبير بشير الديك، موقف طريف حدث معه داخل فيلا في الهرم، بسبب مشهد من فيلمه "مع سبق الإصرار" بطولة الفنان محمود ياسين والفنان نور الشريف.

بشير الديك، كان ضيفًا ببرنامج "تعالى اشرب شاي" تقديم الفنان مراد مكرم، على إذاعة راديو "اف ام"، وقال: "أنا كنت بصور فيلم مع سبق الإصرار في استديوهات الأهرام وكان في مشاهد أنا كان نفسي أوي أحضرها واشوفها لأنها معمولة حلوة أوي، فيها صراع خفي بين نور الشريف ومحمود ياسين".

وأضاف: "المشاهد اتعملت مع بعض لكن مقدرتش أحضر، لأني كنت مشغول في كتابة فيلم تاني، وفي يوم من الأيام أنا قاعد بليل في البلكونة وسمعت حوار وصوت أنا عارفه كلماته اللي بتتقال، أنا عارفها وكنا بليل وقت متأخر والمكان هادئ في شارع الهرم".

وتابع: "سمعت صوت أنا عارفه كويس ونزلت قعدت أمشي وأقرب من مصدر الصوت لغاية ما وصلت لفيلا والصوت واضح صوت محمود ونور الشريف في الحوار اللي كان ما بينهم في المشهد اللي بحبوه جدا وأنا محضرتش تصوير، خبطت على باب الفيلا وطلبت من البواب أدخل لغاية ما ظهر لي شخص قولتله الفيلم اللي شغال ده فيلمي، أنا المؤلف بتاعه".





وأكمل: "طبعا أخدني بالحضن وسلم عليا، وطلع الشخص ده موزع الفيلم ودي نسخة السعودية، لأن الفيلم مكنش لسة نزل، وأنا محضرتش بعض المراحل من التصوير، وأنا مكنتش فاهم مين بيشغل الفيلم بتاعي".

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من أزمة صحية، وقضى عدة أيام في العناية المركزة، قبل رحيله.