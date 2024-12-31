"علاقتي بيه غريبة وقاسية".. ماذا قال بشير الديك عن الموت؟

كتب - معتز عباس:

كشف الكاتب والسيناريست بشير الديك، عن مروره بتجربة إنسانية وصعبة، عقب وفاة ابنه عاطف في سن صغير.

وقال بشير الديك، في تصريحات تلفزيونية سابقة لبرنامج "نقطتين وخط"، إن علاقته بالموت غريبة وقاسية، مرادفًا: "هي تجربة إنسانية مهمة يعني عندي علاقة خاصة مع الموت وغريبة شوية، ابني الوحيد توفي يوم عيد ميلاده الـ14، كان بيحضر عيد ميلاده وبيجب حاجات لأصحابه وعاملين حفلة، وقع تحت عربية نقل في شارع فيصل ومات".

وأضاف: "الأولاد تاني يوم الصبح جايبين هدايا وجايين يحتفلوا بعيد ميلاد ابنه والشارع كله شغال قرآن، أنا مشفتش الموقف لكن حكولي الناس بقى، الأولاد مش عارفين يعملوا ايه وقعدوا على الأرض يعيطوا".

وتابع: "دي حالة موت بالنسبالي كانت صعبة، لم تكن متوقعة بالمرة، ولذلك عاطف اتخطف مني، علاقتي بالموت تجربة قاسية، والحياة ليست عبث في ثمة أشياء بتحصل وفي حاجات أنا مش عارفها، وده خلاني مأساوي وحزين يعني، لكن هي تجربة إنسانية".

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من أزمة صحية، وقضى عدة أيام في العناية المركزة قبل رحيله اليوم

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