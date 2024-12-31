"جذابة وجميلة".. أجمل 20 صورة للفنانة مايان السيد في 2024

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كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة مايان السيد الأنظار طوال عام 2024، بإطلالاتها المثيرة للجدل كان من ضمنها ظهورها بإطلالة جريئة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إلى جانب مشاركتها جمهورها ومتابعيها صور ومقاطع فيديوهات من رحلاتها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دائمًا ما تحظى باهتمام ورواج بين رواد "السوشيال ميديا".

ونشرت مايان السيد صور مختلفة طوال العام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بالعديد من المناسبات الاجتماعية، والتي شهدت حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وشهد هذا العام مشاركة مايان السيد في عدد من الأعمال وهي مسلسل "ساعته وتاريخه"، مسلسل "إمبراطورية ميم"، فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

ونقدم لكم في هذا التقرير أجمل صور مايان السيد في 2024: