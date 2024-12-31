الفنانة الأكثر بحثا على جوجل خلال عام.. 20 صورة لـ جميلة عوض في 2024

صور تسببت في الهجوم على سارة سلامة في 2024

كتب - معتز عباس:

رصد محرك البحث "جوجل" تصدر اسم الفنانة جميلة عوض في مصر لعام 2024، حيث حظيت الفنانة الشابة باهتمام واسع من الجمهور والإعلام على حد سواء، وجاءت ضمن قائمة أبرز الشخصيات التي تم البحث عنها خلال العام، متفوقة على العديد من الأسماء الشهيرة في الفن والإعلام.

وحرصت الفنانة جميلة عوض على مشاركة متابعيها أجمل اللحظات التي عاشتها في عام 2024، للتعبير عن امتنانها.وشاركت جميلة عوض متابعيها لقطات رومانسية لزواجها من المونتير أحمد حافظ، كذلك تألقها اللافت في مهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان عقد قران الفنانة جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ يوم 3 يونيو 2024، في جو أسري بسيط يجمع أسرتي العروسين وعدد من الأصدقاء والمقربين، وأقيم حفل الزفاف يوم الخميس 6 يونيو من نفس العام.

وتعاونت جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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