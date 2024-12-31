لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الفنانة الأكثر بحثا على جوجل خلال عام.. 20 صورة لـ جميلة عوض في 2024

09:20 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة جميلة عوض
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض بفستان الفرح
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض بفستان الفرح
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض بفستان جريء
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    إطلالة جميلة عوض
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض بفستان جريء
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض في أحدث ظهور
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض في رحلة سياحية
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض في أحدث ظهور
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض وزوجها احمد حافظ
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض بفستان جريء
  • عرض 20 صورة
    جميلة عوض في أحدث ظهور
  • عرض 20 صورة
    تعليقات الجمهور على صور جميلة عوض
  • عرض 20 صورة
    تعليقات الجمهور على صور جميلة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

رصد محرك البحث "جوجل" تصدر اسم الفنانة جميلة عوض في مصر لعام 2024، حيث حظيت الفنانة الشابة باهتمام واسع من الجمهور والإعلام على حد سواء، وجاءت ضمن قائمة أبرز الشخصيات التي تم البحث عنها خلال العام، متفوقة على العديد من الأسماء الشهيرة في الفن والإعلام.

Screenshot 2024-12-31 212947

وحرصت الفنانة جميلة عوض على مشاركة متابعيها أجمل اللحظات التي عاشتها في عام 2024، للتعبير عن امتنانها.وشاركت جميلة عوض متابعيها لقطات رومانسية لزواجها من المونتير أحمد حافظ، كذلك تألقها اللافت في مهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان عقد قران الفنانة جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ يوم 3 يونيو 2024، في جو أسري بسيط يجمع أسرتي العروسين وعدد من الأصدقاء والمقربين، وأقيم حفل الزفاف يوم الخميس 6 يونيو من نفس العام.

وتعاونت جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا..

إنهاء إجراءات طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت بعد 8 سنوات من النزاع القضائي

بعد إعلان عودتهما لبعض.. إلهام عبدالبديع تنشر صورا مع زوجها في ليلة رأس السنة

20 صورة للفنانة جميلة عوض صور جميلة عوض في 2024 الفنانة جميلة عوض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"جذابة وجميلة".. أجمل 20 صورة للفنانة مايان السيد في 2024

إعلان

إعلان

بين الحظ والأزمات.. رسائل التاروت لمواليد الأبراج في 2025.. مع ولاء محسن