أجمل 20 صورة لنرمين الفقي في 2024

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة نرمين الفقي، مشاركة جمهورها ومتابعيها صور ومقاطع فيديوهات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر خلالها وهي تستمتع بوقتها بالعديد من المناسبات المختلفة.

وشهد عام 2024 العديد من المناسبات السعيدة والتكريمات للفنانة نرمين الفقي، التي دائمًا ما تخطف الأضواء بإطلالاتها الساحرة، إلى جانب ظهورها مع عدد من نجوم الفن سواء بأعمال تعاونت خلالها معهم.

وحرص الجمهور على التفاعل مع جلسات التصوير التي تطرحها نرمين وجاءت لتعليقات:" أجمل فنانة في مصر، جمال نرمين الفقي لا يعرف السن، شياكة وجمال مصري أصيل، دايما الأجمل.

وشاركت نرمين الفقي هذا العام في مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، أحمد زاهر

ونقدم لكم أبرز 20 صورة لنيرمين الفقي في 2024: