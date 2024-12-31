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أنغام تمازح جمهورها على طريقة أم عمر: " مجابش سيرتي؟ إن شالله ما جاب"

08:51 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الفنانة أنغام

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كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة أنغام الأخير، وظهرت خلاله وهي تمازح جمهورها على خشبة المسرح.

ورفعت فتاة صوتها بين الجمهور وقالت لـ أنغام "مجابش سيرتي" على طريقة البلوجر أم عمر ، لترد أنغام بطريقة كوميدية، قائلة: "إن شالله ما جاب".

وكانت أعادت التيك توكر أم عمر غناء مقطع من أغنية "مجبش سيرتي" بطريقىة كوميدي مما جعلها تتصدر التريند.

يذكر أن الفنانة أنغام أحيت حفلا غنائيا ضخما في مدينة أبو ظبي، ضمن حفلات استقبال العام الجديد 2025.

من جانب آخر، "طرحت الفنانة أنغام مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية، ألبوم "تيجي نسيب"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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A post shared by Hawacom TV (@hawacom.tv)

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