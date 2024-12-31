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درة تحتفل بنهاية 2024 من داخل ديزني لاند (صور)

08:33 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    درة في ديزني لاند
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها، أكثر اللحظات المميزة التي مرت بها في عام 2024.

ونشرت درة صورًا لها من داخل "ديزني لاند"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "لا تدع الطفل الذي بداخلك يموت أبداً.. صور غير منشورة من العام الماضي".

يذكر أن، آخر أعمال درة فيلم "وين صرنا" من إخراجها وإنتاجها.

فيلم "وين صرنا" يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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الفنانة درة درة داخل ديزني لاند درة تحتفل بنهاية 2024 درة على فيسبوك
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