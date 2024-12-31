بالصور.. تشييع جثمان بشير الديك من مسقط رأسه بدمياط
07:58 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
كتبت- منال الجيوشي
شيع أهالي قرية الخياطة بمحافظة دمياط، السيناريست الكبير بشير الديك، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة فنية حافلة
وأعلنت دينا ابنة السيناريست الكبير خبر وفاة والدها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "البقاء لله بابا في ذمة الله".
ومن أبرز أعمال الكاتب الكبير "سواق الأتوبيس"، "ضربة معلم"، "ضد الحكومة"، "ناجي العلي"، و"ليلة ساخنة"، و"موعد على العشاء" و"الحريف"، وغيرها من الأعمال السينمائية الهامة.
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