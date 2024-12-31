بعد إعلان عودتهما لبعض.. إلهام عبدالبديع تنشر صورا مع زوجها في ليلة رأس السنة

أول تعليق من الجهة المنظمة لحفل بهاء سلطان بعد إلغائه رسميا

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة إلهام عبدالبديع، متابعيها جلسة تصوير حديثها مع زوجها الملحن وليد سامي، بعد عودتهما لبعض سريعا مرة أخرى بعد الانفصال.

ونشرت إلهام، صورًا مع زوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت: "أخيراً علينا أن نقول وداعا 2024.. وأهلاً بـ2025.. سنة جديدة سعيدة للجميع".

وكان الملحن وليد سامي كتب عبر حسابه على "إنستجرام": "أنا وإلهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا، وربنا يوفقها ويكتب لها الخير".

وتحدثت إلهام عبدالبديع عن انفصالها، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "قعدة ستات"، قائلة: "أنا رجعت وهو حصل طلقة بس دار الإفتاء محبسهاش، وأكيد مش هفهم أكتر من دار الإفتاء، واحنا اتصالحنا وهو راجل محترم بيحبني وأنا بحبه وبنحاول نخلي الحياة حلوة زي أي اتنين متجوزين بيحصل بينهم مشاكل ممكن يتصالحوا وممكن مايتصلحوش".

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