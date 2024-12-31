"سنة مكنتش أتمنى أني أعيشها".. تارا عماد تودع 2024 بكلمات مؤثرة عن والدتها الراحلة

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها ومتابعيها، اللحظات التي مرت عليها في عام 2024.

وكتبت تارا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "دي كانت أوحش سنة في حياتي، فقدت أغلى شخص عليا أمي، كانت في أيام كتيرة مكنتش ببقى عارفة هو الشخص المفروض بيكمل ازاي بالوجع ده و بإحساس الفقدان دة".

وأضافت: "اشتغلت و سافرت وكان في لحظات انبساط أكيد، طول الفترة دي بقول الحمد لله على كل حاجة، كانت سنة مكنتش أتمنى إني اعيشها أبداً بس دة كان المكتوب".

وأتمت: "أتمنى ليا و ليكوا سنة أحسن سنة مليانة سعادة و صح، الصور دي ليها.. أنا عارفة إنها كانت هتحبها".

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يذكر أن، تارا عماد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة 2" والذي سيشارك ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف.

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