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"كانت سنة غريبة وصعبة".. عبير صبري تودع 2024 في أجواء احتفالية

07:23 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    عبير صبري تودع عام 2024
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    الفنانة عبير صبري من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
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    عبير صبري تستقبل عام 2025
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    الفنانة عبير صبري
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كتب- مروان الطيب:

ودعت الفنانة عبير صبري عام 2024، وخضعت لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت عبير صبري في الجلسة وهي في أجواء احتفالية بمناسبة العام الجديد وعلقت: "كانت سنة غريبة وصعبة، ولا ننكر نعم الله علينا، يا رب في العام الجديد تبدل أقدارنا للأفضل ولما يرضيك عنا، وتحفظنا برحمتك وترزقنا وتمنحنا السلام".

وكانت آخر مشاركات الفنانة عبير صبري الفنية بمسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة سوسن بدر، وشاركهما البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية.

يذكر أن، الفنانة عبير صبري تشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2025، أبرزها مسلسل "شباب امرأة" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، ومسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب.

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