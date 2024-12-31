"حشرات وبرودة قارسة".. أبطال فيلم "المستريحة" يكشفون الصعوبات التي واجهتهم أثناء التصوير

كتب - معتز عباس:

كشف أبطال فيلم "المستريحة"، عن الصعوبات التي واجهتهم أثناء تصوير العمل السينمائي.

وقال عمرو وهبة في لقائه ببرنامج "عرب وود"، من العرض الخاص للفيلم: "كان في أيام تصوير صعبة أوي كان في حشرات".

وأضافت ليلى علوي: "كان في أيام برد أوي وحر أوي وزمايلي في الفيلم اكتشفوا أني بتخض من أي حاجة".

وأكمل: محمد رضوان: "أخدنا وقت كبير عقبال ما خلصنا تصوير، وتعبنا جدًا في الفيلم، وإن شاء الله تعبنا ميروحش هدر ويعجب الناس".

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ويشارك ببطولة فيلم "المستريحة" كل من محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

يذكر أن النجمة ليلى علوي احتفلت مؤخرًا بنجاح مسرحية "مشيرة الخطيرة" التي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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