هنا الزاهد تودع 2024: "شكرًا على كل الأوقات والتحديات"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها، أكثر اللحظات السعيدة التي مرت عليها في عام 2024.

ونشرت هنا مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الوداع، 2024! شكرًا على كل الأوقات الجيدة والتحديات".

View this post on Instagram A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)

وتفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يجعلها سنة خير عليكي ونفرح بيكي"، "كل عام وأنتي بخير"، "كل سنه وأنتي ناجحه وبتحققي أحلامك"، "كل سنة وأنتي أشطر والذ وأجمل نوني في الدنيا"، "سنة جديدة سعيدة".

يذكر أن، هنا الزاهد يعرض لها حاليًا فيلم "بضع ساعات في يوم ما" ويشاركها البطولة كل من هشام ماجد، أحمد صلاح السعدني، مي عمر، أسماء جلال، محمد سلام، وهي رواية للكاتب محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

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