أميرة ديزني.. درة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها
06:36 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي
ظهرت الفنانة درة خلال مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.
وارتدت درة جاكيت باللون الأسود مع بنطلون جلد بنفس اللون.
ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وكلاتش باللون الكاشمير.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة مكياجا ناعما ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.
ودائما تخطف درة الأنظار بإطلالتها الجذابة والساحرة الأنيقة.
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