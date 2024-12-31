120 ألف جنيه.. الجهة المنظمة تكشف مفاجأة عن حفل روبي

كتب_مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة روبي، قوائم تريند مواقع التواصل، بعد وصول سعر تذكرة حفلها المقام مساء اليوم الثلاثاء، إلى 120 الف جنيه.

مصدر الجهة المنظمة في تصريح خاص ل"مصراوي "، قال: "كل طاولات الحفل تم حجزها بالكامل منذ يومين، ومنها الطاولة التي تضم 5 أفراد، ووصلت 120 الف جنيه".

وعن الجدل المثار، حول أسعار الحجز، قال: "طبيعي، نحن نقدم حفل ليلة رأس السنة، وفي غالبية الأماكن، لن تختلف عنا، واليوم معنا نجمة مثل روبي، وأيضا الدي جي الشهير عدلي".

الحفل يقام في أحد مسارح القاهرة الجديدة، وتراوحت تذاكر الطاولات، بين 120 الف جنيه، و 100 ألف، و 75 ألف جنيه.