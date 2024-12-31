هكذا ودعت مايان السيد عام 2024.. وسلمى أبو ضيف تعلق (فيديو)

كتب - معتز عباس:

ودعت الفنانة الشابة مايان السيد عام 2024، بنشر مقطع فيديو يعرض أبرز المحطات التي عاشتها ما بين فرحة وحزن وتفاؤل.

ونشرت مايان مقطع الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "العام الذي وقعت فيه في حب نفسي..2024".

ونال الفيديو إعجاب الفنانة سلمى أبو ضيف التي علقت: "أنا بحبك جدًا".

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وتشارك مايان في فيلم "بضع ساعات يوم ما"بطولة مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، وآخرين، ومن تأليف محمد صادق ومقتبس من رواية بنفس الاسم، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.

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