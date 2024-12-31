لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هكذا ودعت مايان السيد عام 2024.. وسلمى أبو ضيف تعلق (فيديو)

06:18 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

مايان السيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

ودعت الفنانة الشابة مايان السيد عام 2024، بنشر مقطع فيديو يعرض أبرز المحطات التي عاشتها ما بين فرحة وحزن وتفاؤل.

ونشرت مايان مقطع الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "العام الذي وقعت فيه في حب نفسي..2024".

ونال الفيديو إعجاب الفنانة سلمى أبو ضيف التي علقت: "أنا بحبك جدًا".

وتشارك مايان في فيلم "بضع ساعات يوم ما"بطولة مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، وآخرين، ومن تأليف محمد صادق ومقتبس من رواية بنفس الاسم، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.

اقرأ أيضا..

صورة نادرة.. خيري بشارة يودع صديق عمره بشير الديك: "كم يؤلمني رحيل رفيق الدرب"

شريهان تنعى بشير الديك: "أحد كبار وعظماء كتاب السيناريو في الدراما المصرية"

مايان السيد تودع 2024 الفنانة مايان السيد انستجرام مايان السيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
120 ألف جنيه.. الجهة المنظمة تكشف مفاجأة عن حفل روبي

إعلان

إعلان

بين الحظ والأزمات.. رسائل التاروت لمواليد الأبراج في 2025.. مع ولاء محسن