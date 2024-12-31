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صورة نادرة.. خيري بشارة يودع صديق عمره بشير الديك: "كم يؤلمني رحيل رفيق الدرب"

06:07 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

صورة نادرة.. خيري بشارة يودع صديق عمره بشير الديك

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كتب- مروان الطيب:

ودع المخرج الكبير خيري بشارة، صديق عمره السيناريست الكبير بشير الديك، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشر بشارة صورة أرشيفية جمعته بالسيناريست الراحل بشير الديك، والمخرج الراحل محمد خان، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ونعاه قائلا: "كم يؤلمني رحيل رفيق الدرب الأيقونة بشير الديك، فلترقد في سلام أيها الحبيب".

وأعلنت دينا ابنة السيناريست الكبير خبر وفاة والدها منذ قليل عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت دينا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "البقاء لله بابا في ذمة الله".

من أبرز أعمال الكاتب الكبير "سواق الأتوبيس"، "ضربة معلم"، "ضد الحكومة"، "ناجي العلي"، و"ليلة ساخنة"و"موعد على العشاء" و"الحريف"، وغيرها من الأعمال السينمائية الهامة.

خيري بشارة مع الراحل بشير الديك والراحل محمد خان

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خيري بشارة بشير الديك محمد خان إنستجرام خيري بشارة
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