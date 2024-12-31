رئيس الوزراء العراقي يحقق أمنية لطفي لبيب ويستقبله في العراق

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان الكبير لطفي لبيب، عن سعادته بتلبية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رغبته في زيارة العراق.

الفنان الكبير لطفي لبيب، بعد دعوته إلى زيارة العراق، واستقبال رئيس الوزراء العراقي له، قال خلال زيارته للقناة الرابعة العراقية:"يعجز لساني عن شكر رئيس الوزراء، أنا أحبه من ساعة ما تم اختياره، وكان في مشكلة في البرلمان اتحلت لظهور اسمه، وشرف لي إنه متابعني، وإنه يدعوني لزيارة العراق، ده شيء كبير جدا بالنسبة لي".

الدعوة ، جاءت إلى الفنان الكبير لطفي لبيب، عقب ظهوره مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، إذ قال،:"أنا زرت بلدان كتير لكن اتمنى زيارة العراق".