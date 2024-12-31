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شريهان تنعى بشير الديك: "أحد كبار وعظماء كتاب السيناريو في الدراما المصرية"

05:52 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

شريهان

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كتب- مروان الطيب:

ودعت النجمة شريهان، السيناريست الكبير بشير الديك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشر شريهان صورة أرشيفية للسيناريست الراحل بشير الديك، عبر حسابها الرسمي على "X" ونعته قائلة: "البقاء لله في أحد كبار وعظماء كتاب السيناريو في الدراما المصرية، إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، في سلام ورحمة الله تعالى".

وأعلنت دينا ابنة السيناريست الكبير خبر وفاة والدها منذ قليل عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كتبت دينا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "البقاء لله بابا في ذمة الله".

من أبرز أعمال الكاتب الكبير "سواق الأتوبيس"، "ضربة معلم"، "ضد الحكومة"، "ناجي العلي"، و"ليلة ساخنة"و"موعد على العشاء" و"الحريف"، وغيرها من الأعمال السينمائية الهامة.

شريهان تنعي السيناريست الكبير بشير الديك

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شريهان تنعى بشير الديك شريهان علي موقع x السيناريست بشير الديك رحيل بشير الديك
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