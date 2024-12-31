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قُبلة ورومانسية".. ثراء جبيل تودع 2024 بجلسة تصوير من حفل زفافها

05:44 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    ثراء جبيل تستعيد ذكريات حفل زفافها
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    جلسة تصوير حفل زفاف ثراء جبيل
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    ثراء جبيل من كواليس حفل زفافها
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    كواليس حفل زفاف ثراء جبيل ومختار الديناري
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    كواليس حفل زفاف ثراء جبيل
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    صور جديدة من كواليس حفل زفاف ثراء جبيل
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    ثراء جبيل ومختار الديناري
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كتب- مروان الطيب:

ودعت الفنانة ثراء جبيل، عام 2024 بجلسة تصوير من حفل زفافها على الفنان الشاب مختار الديناري، حيث احتفلت ثراء بزفافها عقب عقد قرانها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت ثراء جبيل صور من كواليس حفل الزفاف في أجواء رومانسية وقُبلة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أنهي العام بذكريات لا تنسى من حفل زفافنا الساحر في مصر".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ثراء جبيل بفيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبد الرازق، بيومي فؤاد، أحمد أدم.

يذكر أن، الفنانة ثراء جبيل تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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