من السبب وراء توقف مسلسل بشير الديك عن أحمد زكي وبطولة محمد رمضان ؟

كتب-مصطفى حمزة:

تقديم مسلسل عن حياة الفنان الراحل أحمد زكي، يعد من أبرز الأعمال التي رحب المؤلف الراحل بشير الديك، و شاركه الرغبة في تقديم المسلسل، النجم محمد رمضان.

المؤلف الراحل بشير الديك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 80 عاما، كان قد تعاقد في عام 2020، مع المنتج تامر مرسي، على كتابة مسلسل بعنوان "الإمبراطور"، عن سيرة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، و أعلن النجم محمد رمضان، عن بطولته المسلسل.

وعقب الإعلان عن تقديم المسلسل، و تأكيد المؤلف الراحل بشير الديك، انتهائه من كتابة المعالجة الرئيسية، واجه العمل، اعتراض ورثة الفنان الراحل أحمد زكي، ومنهم أخته غير الشقيقة إيمان عطية، والتي وضعت شرط ، قراءة الأسرة السيناريو.

وأعلن رامي بركات "الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي"، من خلال محاميه الخاص أن محمد رمضان لم يتحدث معه بوصفه الوريث الوحيد، ولم يتم عمل الإجراءات القانونية المفترضة في حالة رغبة أي جهة تقديم عمل عن حياة الراحل.

ومن جانبه رفض عز الدين بركات، تجسيد شخصية زوجته الراحلة هالة فؤاد بالمسلسل، من قريب أو بعيد، بوصفها الزوجة الوحيدة للراحل أحمد زكي ووالدة نجله "هيثم" ، وهدد بمقاضاة أي عمل يذكرها.

وخلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد، قال الراحل بشير الديك،:" الورثة السبب وراء إيقاف المسلسل".

المؤلف الراحل بشير الديك، كتب العديد من أفلام النجم الراحل أحمد زكي، ومنها موعد على العشاء و الهروب، وضد الحكومة، و حسن اللول، ونزوة.