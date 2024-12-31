نجم في المشرق.. ترنيمة ميلاد تبكي حال العرب- فيديو

كتب- مصراوي:

لم يستطع ناجح فرج شاكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن يتجاهل حال العرب وهو يكتب ترنيمة "طفل الميلاد.. نجم في المشرق"، والتي نشرت عام 2018.

كان الوجع العربي حينها أقوى من بهجة الميلاد، ولا يزال الوجع ذاته حاضرا ويتوسع، ما يجعل ترنيمة الميلاد الباكية حاضرة لليوم.

وفي الترنيمة يقول ناجح فرج شاكر:

آآآآآآآآآآه يا طفل الميلاد

نجم في المشرق ظـــهر

الكل من نوره إنبـــــهر

على ضيه جه مجــوس

رغم التعب و الســــفر

ورْاهم النجـم إشــــارة

طفل مولود فـ مغارة

فـى مدينة بيت لحـــــم

وأمــه عذراء العذارى

وملاك بيبشر الرعــاة

مع ترتيل جند السماء

ولد لكم المخـــــــلص

المجد لله في عــــلاه

على الأرضِ الســـلام

يسود الحب والوئـــام

يا شـــــعوب الأرض

اطردوا روح الانتقام

في القدس مدينة الصـلاة

غصن الزيتون لا نراه

ذبحوا فيها الحمــــــــام

والعدل منها ضاع وتاه

وأنتِ يا مدينة غزة

لكِ في القلب معزة

دمروكِ آل صهيون

وأضاعوا المجد والعزة

العالم رغم وسعه ضاق

واتكتب عالناس الـفراق

والبيت اتهد والأرض

فيك يا بغداد العــراق

لبنان كترت شقاقاتـــه

ضيعوا شمـوخ إرزاته

وطبول الحرب دقـوها

وبيرقصوا على دبكـاته

وسوريا إدوها نصـــيب

والدمار ليها بقى يصيب

ظــهر فيها مليون شـاول

يابولس عنها اوعى تغيب

اليمن مبقاش ســــــعيد

السلام بقى فيه حلم بعيد

والحرب فــى كل مكان

محتاجة لعــــــــهد جديد

فى ليبيا أرباب العبودية

نادوا بزيف الحــــــرية

لحد ما البحر إرتـــــوى

لما دبحــوا الإنســـانية

والسودان قسمــــــــوه

والأخ صار يقتل أخوه

واللـــــــي باقي منهم

لبلاد الله هجــــــــروه

آآآآآآآه يا طفل الميـــــلاد

الشر فقلوب العالـــم زاد

خليها تانى ليك مـــــذود

وتانى نقول السـلام عاد