"حقك علينا يابشبش".. المخرج مجدي أحمد علي ينعى بشير الديك بكلمات مؤثرة

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى المخرج مجدي أحمد علي، المؤلف الكبير بشير الديك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتب "مجدي" على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "بشير الديك ابن دمياط المتفجر بالموهبة والحزن، المثقف المهموم بقضايا وطنه، القلم الحر الذي لم يخط حرفا يخالف ضميره، ذهب وترك عالم لم يعطه حق قدره، ولم ينقطع عطاؤه حتى اللحظات الأخيرة ولكن لم يلتفت أحدًا لجمال إبداعه وعفة أخلاقه، حقك علينا يابشبش الجميل، عزاؤنا إن الجمال والصدق لايكونون، مع السلامه ياصاحبي".

وأعلنت نقابة المهن السينمائية موعد ومكان إقامة جنازة المؤلف الراحل بشير الديك، وكتب عبر حسابها على "فيسبوك": "نقابة المهن السينمائية تنعى الكاتب الكبير والسيناريست بشير الديك، بسم الله الرحمن الرحيم ( يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم، ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الكاتب الكبير والسيناريست بشير الديك، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

وتابعت:" الجنازة اليوم الثلاثاء الموافق 31 / 12 / 2024 بمدافن العائلة بقرية الخياطة بدمياط".

وعن موعد ومكان العزاء، كتبت:" يوم الخميس الموافق 2 / 1 / 2025 بمسجد الشرطة - الشيخ زايد (قاعة الوهاب) ".

وكتب المؤلف الراحل مجموعة من أهم الأفلام، منها سواق الأتوبيس، وناجي العلي، وكتيبة الإعدام، والحريف، وموعد على العشاء، وتولى إخراج فيلم الرسوم "الفارس والأميرة".

اقرأ أيضًا:

"شقة إيجار بـ 6 جنيه".. كيف تحدث بشير الديك عن قصة حبه لـ ابنة خالته ؟

"كل حاجة حلوة راحت معاكي".. لطيفة تحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدتها

المخرج العالمي مايكل مور يشارك في تنفيذ فيلم "من المسافة صفر" قبل عرضه بالسينمات

بسبب إطلالتها.. نرمين الفقي تتصدر تريند جوجل