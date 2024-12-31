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إعلامية تنتقد أسعار تذاكر روبي: أدفع 120 ألف جنيه علشان أسمعها ليه؟

03:20 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    روبي بفستان قصير لامع (2)
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    روبي بفستان مناسب لقوامها
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    روبي بفستان قصير لامع (1)
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    حفل روبي في مدينتي (5)
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    اعتمدت روبي مكياجا ناعما
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    حفل روبي في مدينتي (1)
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    حفل روبي في مدينتي (4)
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    كواليس حفل روبي
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    روبي تحتفل بنجاح حفلها الغنائي
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    روبي في أحدث جلسة تصوير
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    روبي
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    روبي على خشبة المسرح في حفلها الغنائي
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    روبي على خشبة المسرح في حفلها الغنائي
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    نيللي كريم مع روبي
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    نيللي وكندة وروبي وجيهان الشماشرجي مسلسل جاني في المنام
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كتب-مصطفى حمزة:

انتقدت الإعلامية مروة صبري، ارتفاع أسعار تذاكر حفل الفنانة روبي، المقام مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة رأس السنة، بسبب وصول سعر التذكرة إلى 120 ألف جنيه، في الطاولة الواحدة التي تضم 5 أفراد.

وقالت الإعلامية مروة صبري، عبر برنامجها "قعدة ستات":" حفلة تقام بمناسبة رأس السنة، التذكرة الواحدة بها وصل ثمنها 120 ألف جنيه، علشان تقعد وتسمع كويس، 120 ألف جنيه علشان أقعد أسمع روبي .. ليه؟، أنا مش هسمع، وفقدت السمع؟"

وتابعت مستنكرة: "أروح أدفع الـ 120 ألف جنيه، علشان أسمع روبي؟ ما أروح أفضل أدفعها مقدم شقة، أو عربية؟، هات الأغاني اللى بتحبها و تشغلها في عربيتك، لكن تدفع 120 ألف جنيه علشان تروح تسمع أغنيتين؟، الدنيا هتبقى زحمة، ومش هتنبسط، وناس هتزقك، ولو قعدت ورا شوية 100 ألف، و 50 ألف، و 30 ألف، ومش هسمع ولا هتشوف حاجة ولا هتنبسط".

حفل الفنانة روبي، المقام في القاهرة الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة رأس السنة، أثار جدلا واسعا، بعد وصول سعر التذكرة في الطاولة إلى 120 ألف جنيه، ووضع منظمو الحفل، شرط الدخول بالملابس الرسمية.

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