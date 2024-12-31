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ماذا قال بشير الديك عن منافسيه في كتابة السيناريو؟

02:02 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

بشير الديك الراحل

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كتب - معتز عباس:

رحل الكاتب الكبير بشير الديك عن عالمنا منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

وتحدث المؤلف الكبير بشير الديك قبل وفاته عن رحلته الفنية، وأكثر المؤلفين الذين كان يتنافس ويتسابق معاهم في سباق النجومية في فترة الثمانينات والتسعينيات.

بشير الديك، حل ضيفًا ببرنامج "تعالى اشرب شاي" تقديم الفنان مراد مكرم، على إذاعة راديو "اف ام"، وقال إن المؤلفين الذين كان يتنافس معهم هما السيناريست وحيد حامد، والسيناريست الراحل مصطفى محرم.

وأضاف: "مصطفى محرم كان سابقني بشوية، لكن وحيد حامد ربما كان أكتر واحد بينافسني، وبدأ قبلي بكام فيلم ولكن احنا كنا مع بعض في هذه الفترة، وكان في ناس كبار آخرين، وبدأنا الشغل لغاية لما التقينا بالمخرج محمد خان".

بشير الديك ولد في محافظة المنصورة يوم 27 يوليو عام 1944، درس في دمياط، وحصل على بكالوريوس من كلية التجارة، من أشهر أعماله فيلم الحريف لعادل إمام، وسواق الأتوبيس،، ومن أشهر مسلسلاته الدرامية، الطوفان، حرب الجواسيس، عابد كرمان، الناس في كفر عسكر، وغيرها.

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