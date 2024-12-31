"مفيش كلام يعبر عن حزني".. أول تعليق من نادية الجندي بعد وفاة بشير الديك

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة نادية الجندي السيناريست الراحل بشير الديك، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناز الـ 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشرت نادية، صور للراحل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مفيش كلام يعبر عن حزني على فراق بشير الديك، فهو الأخ والصديق والمبدع والكاتب، الذي لا يعوض الله يرحمه، البقاء لله".

وأعلن خبر وفاة السيناريست الكبير بشير الديك ابنته دينا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" وكتبت: "البقاء لله، بابا في ذمة الله".

بشير الديك ولد في محافظة المنصورة يوم 27 يوليو عام 1944، درس في دمياط، وحصل على بكالوريوس من كلية التجارة، من أشهر أعماله فيلم الحريف لعادل إمام، وسواق الأتوبيس،، ومن أشهر مسلسلاته الدرامية، الطوفان، حرب الجواسيس، عابد كرمان، الناس في كفر عسكر، وغيرها.

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