تعرف على موعد ومكان جنازة الراحل بشير الديك

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة المهن السينمائية موعد ومكان إقامة جنازة المؤلف الراحل بشير الديك، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

النقابة ،عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، كتبت:" نقابة المهن السينمائية تنعى الكاتب الكبير والسيناريست بشير الديك، بسم الله الرحمن الرحيم ( يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم، ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الكاتب الكبير والسيناريست بشير الديك، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

وتابعت:" الجنازة اليوم الثلاثاء الموافق 31 / 12 / 2024 بمدافن العائلة بقرية الخياطة بدمياط".

وعن موعد ومكان العزاء، كتبت:" يوم الخميس الموافق 2 / 1 / 2025 بمسجد الشرطة - الشيخ زايد (قاعة الوهاب) ".

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من خلل في وظائف الرئة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد دخوله في مرحلة الغيبوبة.