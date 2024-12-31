لماذا أقسم بشير الديك على عدم وضع اسمه على فيلم "الهروب" ؟

كتب-مصطفى حمزة:

يعد فيلم "الهروب" من أبرز الأفلام التي أثارت الجدل حول المؤلف الكبير بشير الديك، وتفاصيل علاقته بالفيلم الذي عرض باعتباره قصة وسيناريو وحوار المؤلف الراحل مصطفى محرم.

المؤلف الراحل بشير الديك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد معاناة مع المرض، كان قد كشف عن كواليس تقديم الفيلم، خلال ظهوره في برنامج "بالخط العريض".

وقال:" فيلم (الهروب) ، كان كتبه المؤلف مصطفى محرم، عن واقعة حقيقية، وهي إطلاق المتهم الرصاص في قاعة المحكمة، وموقفي به كان أخلاقي، إذ طلب مني المخرج عاطف الطيب قراءة السيناريو، وقلت له ملاحظاتي يتعمل كذا وكذا".

واستكمل:" وقال لي عاطف، اكتب انت العمل، فقلت له، في الأول، لابد من إبلاغ المؤلف مصطفى محرم، كاتب الفيلم، وخاصة أنه صاحب الفضل في دخولي عالم السينما، وعند سؤاله عن مصطفى محرم، علم أنه سافر، وعاد عاطف، وطلب مني كتابة الفيلم".

وأضاف بشير الديك،:" أعدت كتابة الفيلم، بالكامل من أوله، وأخذت فقط واقعة إطلاق الرصاص في المحكمة، وصنعت به قصة مختلفة في كل تفاصيلها، منها أن البطل له أسرة من الصعيد، وأقسمت بعد الكتابة يمين غليظ، أن لا يتم وضع إسمي على الفيلم، بعد أن فوجئت، أنهم لم يبلغوا المؤلف مصطفى محرم، لكن بعد ذلك ندمت لاني كتبت العمل من جوايا".

فيلم "الهروب"، عرض عام 1991، وقام ببطولته، أحمد زكي، وهالة صدقي، وعبد العزيز مخيون، ومحمد وفيق، وأبو بكر عزت، وزوزو نبيل، وإخراج عاطف الطيب.

المؤلف الراحل بشير الديك، رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد دخوله في حالة غيبوبة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، إثر معاناته من خلل وظائف الرئة و الكلى.

وكتب المؤلف الراحل مجموعة من أهم الأفلام، منها سواق الأتوبيس، وناجي العلي، وكتيبة الإعدام، والحريف، وموعد على العشاء، وتولى إخراج فيلم الرسوم "الفارس والأميرة".