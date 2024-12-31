"الفارس و الأميرة".. تفاصيل فيلم الرسوم الذي تولى إخراجه الراحل بشير الديك

لماذا أقسم بشير الديك على عدم وضع اسمه على فيلم "الهروب" ؟

ولد في دمياط ودرس التجارة وخاض تجربة الإخراج.. من هو الراحل بشير الديك

كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا المؤلف الكبير بشير الديك، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

دينا "إبنة المؤلف الراحل بشير الديك"، أعلنت عن الوفاة، وكتبت ،:" البقاء لله بابا في ذمة الله".

المؤلف بشير الديك، كتب القصة والسيناريو والحوار في مجموعة من أهم الأفلام، منها سواق الأتوبيس، والهروب، وناجي العلي، والحريف.

وخاض الراحل تجربة الإخراج ، مرة واحدة، إذ تولى إخراج فيلم "الفارس والأميرة"، الذي عد أول فيلم رسوم متحركة عربي طويل.

وحقق الراحل حلم تقديم الفيلم ، في عام 2019، إذ عرض في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي ، بعد رحلة استمرت 20 عاما في إعداد العمل.

فكرة فيلم "الفارس و الأميرة" بدات بين رائد الرسوم المتحركة محمد حسيب الذي تحمس لتقديمه في أواخر التسعينات، واتفق مع الكاتب الراحل بشير الديك على كتابة السيناريو والحوار، وانتقلت مهمة الإخراج إلى الديك بعد رحيل حسيب.

الفيلم يتناول قصة محمد بن القاسم الثقفى الفارس العربي، الذي حرر نساء وأطفال عرب من أسر قراصنة المحيط الهندي وهو عمره 15 عاما، وبعدها بسنتين فتح بلاد السند كلها وحب أميرة هندية في خلال الأحداث وتزوجها.

"الفارس والأميرة" تأليف وإخراج بشير الديك، بطولة مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ماجد الكدواني، سعيد صالح، عبد الرحمن أبو زهرة، أمينة رزق، غسان مطر، عثمان عبد المنعم، محمد الدفراوي، وفي دور الراوية جيهان الناصر.

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من خلل في وظائف الرئة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد دخوله في مرحلة الغيبوبة.