"كل حاجة حلوة راحت معاكي".. لطيفة تحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدتها

كتبت- نوران أسامة:

أحيت الفنانة التونسية لطيفة، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدتها، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذه الأيام.

ونشرت لطيفة، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص وظهرت خلاله من الحرم المكي، وعلقت: "سنة على فراقك يا أمى ياروحي، الحياة بعدك لا فيها فرحة ولا فيها سعادة، كل حاجة حلوة راحت معاكي، في الجنة يا غالية صحيح سنة لكن أنتي مافارقتنيش ولا ثانية، ربنا يقوينا على فراقك".

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة، حصلت على جائزة مهرجان "ضيافة" كأفضل ألبوم لعام 2024 عن ألبومها "مفيش ممنوع".

وحقق ألبوم "مفيش ممنوع" نجاحًا لافتًا منذ إطلاقه، حيث قدمت لطيفة من خلاله تجربة موسيقية مبتكرة، تضمنت 10 أغاني صورت جميعها بطريقة الفيديو كليب، مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في 7 أغاني، في خطوة جريئة ومميزة على الساحة الفنية.

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