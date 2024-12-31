"راقص باليه لا يمشي على الأرض"..طارق الشناوي ينعى السيناريست الراحل بشير الديك

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الناقد الفني طارق الشناوي، السيناريست الراحل بشير الديك، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بشير الديك وداعًا، من القلائل الذين حفروا أسماءهم بعمق وإبداع على خريطة السينما العربية".

وتابع: "تعامل مع فن كتابة السيناريو برهافة، وكأنه راقص باليه لا يمشي على الأرض بقدر ما يطير في السحاب، لا يمكن لأي باحث سينمائي سوى أن يتوقف أمام هذا العملاق الذي قدّم مع رفيقيه كل من محمد خان وعاطف الطيب السينما الساحرة".

وأضاف: "وداعًا لسواق الأتوبيس، والحريف، وموعد على العشاء، وضد الحكومة، والنمر الأسود".

وأعلن خبر وفاة السيناريست الكبير بشير الديك ابنته دينا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" وكتبت: "البقاء لله، بابا في ذمة الله"