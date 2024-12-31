"شقة إيجار بـ 6 جنيه".. كيف تحدث بشير الديك عن قصة حبه لـ ابنة خالته ؟

كتب - معتز عباس:

رحل عن عالمنا الكاتب الكبيرؤ بشير الديك صباح اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

وتحدث المؤلف الكبير بشير الديك، في لقاء سابق عن زواجه من ابنة خالته وانتقاله للعيش والعمل في القاهرة، تاركًا أسرته في مدينة المنصورة.

وقال بشير الديك، الذي حل ضيفًا ببرنامج "تعالى اشرب شاي" تقديم الفنان مراد مكرم، على إذاعة راديو "اف ام"، في وقت سابق، إنه من مدينة المنصورة وأكمل دراسته في دمياط.

واستكمل: "لقرية بتاعتنا قريبة من دمياط ورأس البر، ومكنش في احساس بالغربة".

وعن قصة حبه وزواجه من ابنة خالته، أردف: "أنا تزوجت من بنت خالتي، أول ما بدأت وقولت اتنقل القاهرة اتجوزتها، كنا بنحب بعض وكان لازم نتجوز بعد ما خلصنا الجامعة واشتغلت فى دمياط سنتين، في هذه الفترة اتخطبنا وعندما قررت الانتقال للقاهرة اتجوزتها واخدتها معايا وابتدت معايا من الصفر".

وأضاف: "زوجتي أستاذ كيمياء اتعينت في مركز أبحاث الدواء في القاهرة وكان لازم ننقل وقتها، وقمت بتأجير شقة في شارع الهرم بإيجار 6 جنيه في الشهر، وانتقلنا في غضون 15 يوم، وبعدين انتقلنا لشقة تانية أفضل".

وتابع: "اتفقت مع زوجتي على إن إنجاب الأولاد هيكون بعد 5 سنوات، وإننا نعيش مع بعض لكن يوم ما نلاقي احنا عايزين نسيب بعض يبقى بمنتهى الاحترام، ونسيب بعض من غير ما حد يزعل حد أو يجرح التاني، ده كان اتفاقنا قبل الجواز والحمد لله حافظنا عليه طول الوقت، وعندي يقين إن كل إنسان يختار حياته ويصنعها حسب تكوينه".

بشير الديك ولد في محافظة المنصورة يوم 27 يوليو عام 1944، درس في دمياط، وحصل على بكالوريوس من كلية التجارة، من أشهر أعماله فيلم الحريف لعادل إمام، وسواق الأتوبيس،، ومن أشهر مسلسلاته الدرامية، الطوفان، حرب الجواسيس، عابد كرمان، الناس في كفر عسكر، وغيرها.