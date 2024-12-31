"الرغبة وسواق الأتوبيس وضد الحكومة".. تعرف على أبرز 10 أعمال في مسيرة بشير الديك

كتب- مروان الطيب:

رحل السيناريست الكبير بشير الديك عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

ونجح السيناريست الكبير، بشير الديك، في كتابة اسمه بحروف من ذهب سواء في تاريخ السينما أو الدراما المصرية باقتدار، بعدما قدم العديد من الأعمال التي تعاون خلالها مع أبرز النجوم بمسيرة فنية استثنائية، حقق بها نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا ليحجز نفسه مقعدًا كأفضل من أشرف على كتابة السيناريو في تاريخ الفن المصري والعربي.

وكانت بداية السيناريست بشير الديك بكتابة الحوار الخاص لفيلم "ولا يزال التحقيق مستمرًا" عام 1979 وشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنان الراحل محمود ياسين، والنجمة نبيلة عبيد، إلى جانب فيلم "وتمضي الاحزان" بنفس العام بطولة النجمة نجلاء فتحي، ليلفت الأنظار إلى أسلوبه في الكتابة وتفرده في كتابة العديد من الموضوعات التي تمس المجتمع المصري.

وخلال السطور التالية أبرز 10 أعمال للسيناريست الكبير بشير الديك:

"الرغبة" 1980

فيلم "الرغبة" هو رواية للمؤلف الأمريكي، فرنسيس سكوت فيتسجيرالد، وقام السيناريست بشير الديك بتمصيرها، وتدور أحداثها حول جابر رجل الأعمال الثري الذي يعيش وحيدًا في فيلته بعد أن ترك خطيبته هالة فترة طويلة بعد إصابته في حرب 1967، أما هالة فتعيش مع زوجها حسين عبد الدايم في إحدى الفيلات المجاورة، يحاول أن يشتري الفيلا خصيصًا لكي يكون قريبًا من حبيبته القديمة هالة، وشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان الراحل نور الشريف، الفنانة الراحلة مديحة كامل، إخراج محمد خان.

"سواق الأتوبيس" 1982

يعتبر فيلم "سواق الأتوبيس" نقلة حقيقية في مسيرة الكاتب بشير الديك، حيث نجح خلاله في أن يعلن عن نفسه كأحد أهم كتاب السيناريو بفترة الثمانينات، حيث قام بكتابة القصة والسيناريو والحوار الخاص بالفيلم، وتدور أحداث الفيلم حول حسن السائق الذي يعاني من سوء حالته المادية، فيضطر للعمل على سيارة أجرة كعمل إضافي، خاصة مع ضغط زوجته التي ترفض تدني حالتهما المادية، وفي نفس الوقت يتولى حسن مشاكل أسرته بعد أن يعلن والده الحاج سلطان إفلاسه، ولا يجد أحد من شقيقاته بجواره في تلك المحنة الصعبة، ليعيد بشير الديك التعاون مرة أخرى مع النجم الراحل نور الشريف، والفيلم من تأليف وإخراج محمد خان، وضمن قائمة أفضل "100 فيلم" في تاريخ السينما المصرية.

"النمر الأسود" 1984

فيلم "النمر الأسود"، هو من أبرز الأعمال السينمائية التي أشرف على كتابة السيناريو والحوار الخاص بها، السيناريست بشير الديك، وكانت بمثابة تحد لكل من شارك في هذا العمل، وتدور أحداث الفيلم حول محمد حسن عامل الخراطة الذي يحلم بالسفر إلى الخارج، ليقرر السفر إلى ألمانيا ويمر بالعديد من المتاعب بسبب اختلاف اللغة والثقافة والعنصرية، ويتعرف على فتاة ألمانية تعرف بعض العربية وتساعده على تعلم الألمانية، بينما يتعرف على مدرب الملاكمة اليوناني الذي يجيد العربية، فيساعده ويدعمه حتى يصبح بطلًا، وشارك ببطولة الفيلم النجم الراحل أحمد زكي، من تأليف أحمد أبو الفتح، وإخراج عاطف سالم.

"ضد الحكومة" 1992

الفيلم سيناريو وحوار، بشير الديك، ويعيد خلاله التعاون مع الثنائي أحمد زكي وعاطف الطيب، وتدور أحداثه حول مصطفى الذي يتم فصله من النيابة العامة لسوء سلوكه، ليتجه بعدها للمحاماة، ويتخصص في الدفاع عن المشبوهين والخارجين عن القانون مستغلًا براعته في الإلمام بثغرات القانون، يبرز نشاطه في قضايا التعويضات مستغلًا أوجاع البشر في الكسب المادي، إلى أن يجد ابنه الوحيد ضحية حادث سير، فتنقلب الأمور وتتصاعد الاحداث، ويعد فيلم "ضد الحكومة" هو من أبرز أفلام فترة التسعينيات ويعد من أبرز تعاونات الثنائي المخرج عاطف الطيب، والفنان أحمد زكي، والسيناريست بشير الديك.

"امرأة هزت عرش مصر" 1995

يعيد السيناريست بشير الديك، التعاون مع النجمة نادية الجندي، ليقدمها بشكل مختلف عما اعتاده منها الجمهور، ليشرف الديك على المعالجة السيناريو وكتابة السيناريو والحوار الخاص بفيلم "امرأة هزت عرش مصر"، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي حول الملك فاروق الذي يجد نفسه مذعنًا لأوامر الإنجليز بتعيين مصطفى النحاس رئيسًا للوزارة، وفي أثناء رحلته إلى القصاصين يصاب في حادث تصادم، ويتعرف على الطبيب يوسف رشاد وزوجته نهى، ويعجب بالمرأة ويلحقها بالعمل في القصر كوصيفته، تحاول نهى الصعود اجتماعيًا من خلال ضعف شخصية الملك، خاصة بعد أن يكلف الزوج بتكوين الحرس الحديدي، والذي من خلاله يتم اكتشاف كل من الضابط المستهتر مصطفى كمال والضابط أنور السادات، وشارك ببطولة الفيلم فاروق الفيشاوي، محمود حميدة، عزت أبو عوف، إبراهيم يسري، قصة رشاد كامل، معالجة سينمائية وسيناريو وحوار بشير الديك، إخراج نادر جلال.

"كلام الليل" 1999

الفيلم يعد من أجرأ ما كتب السيناريست الكبير، بشير الديك، تحت قيادة المخرجة إيناس الدغيدي، وتدور الأحداث حول مخبر شرطة يتحرى عن شقة تدار بها أعمال مشبوهة، فيتنكر ويعمل بها وينجح في التعرف على الشخصيات الهامة التي ترتاد على هذا المكان ومن يديره، وشارك ببطولة الفيلم كل من يسرا، جالا فهمي، محمود قابيل، أشرف عبد الباقي، مصطفى متولي، قصة وسيناريو وحوار بشير الديك، وإخراج إيناس الدغيدي.

مسلسل "الناس في كفر عسكر" 2003

يعد مسلسل "الناس في كفر عسكر"، هو من أبرز ما قام بكتابته بشير الديك الذي أشرف على السيناريو والحوار، وتدور أحداثه في كفر عسكر حيث تعيش عائلتين بينهما صراع كبير حول الأرض والأصل والجذور والسلطة، الأولى عائلة عوف والتي هي صاحبة الأرض والأصل، والعائلة الثانية هي عائلة شلبي والتي كانت تعمل كمرتزقة في البلد، وعن طريق أساليب غير قانونية تمكنوا من استغلال ضعف نفوس في الكفر، كما حاولوا أن يصنعوا لأنفسهم تاريخ في الكفر، وشارك ببطولته نخبة من ألمع نجوم الدراما التلفزيونية وهم صلاح السعدني، دلال عبد العزيز، أحمد بدير، توفيق عبد الحميد، محمود الجندي، تأليف أحمد الشيخ، سيناريو وحوار بشير الديك، وإخراج نادر جلال.

مسلسل "حرب الجواسيس" 2009

يعود السيناريست بشير الديك، بمسلسل درامي جديد حول أحد ملفات المخابرات المصرية، حول محاولة تجنيد فتاة تدعى سامية فهمي لصالح المخابرات الأسرائيلية ولكن يحدث العكس وتبلغ المخابرات المصرية وتقرر التعاون معهم، وشارك ببطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم منة شلبي، هشام سليم، شريف سلامة، باسم ياخور، رانيا يوسف، المسلسل من تأليف صالح مرسي، وكتب القصة والسيناريو والحوار، بشير الديك، وإخراج نادر جلال.

"الكبار" 2010

هو آخر أعمال السيناريست الكبير بشير الديك على شاشة السينما، وهو أولى تجارب محمد جمال العدل الإخراجية، حيث نجح بشير الديك في كتابة القصة والسيناريو والحوار للفيلم، والذي تدور احداثه حول كمال وكيل نيابة شاب يتسبب في إعدام فتى عن طريق الخطأ فيستقيل من النيابة لشعوره بالذنب، يعمل كمال محاميًا ولكنه يخسر أول قضاياه نتيجة لضغط أصحاب النفوذ، تؤدي هذه الأحداث إلى اكتئابه وإدمانه للخمر، حتى يجتذبه رجل أعمال فاسد للعمل لديه، فتنقلب حياته رأسًا على عقب، ويدور صراع بينه وبين صديق عمره الضابط علي الذي يحاول إعادته لحياته الشريفة، وكان الفيلم بمثابة تعاون مثمر بين السيناريست الكبير بشير الديك والمخرج محمد جمال العدل ليعلن العدل عن انطلاقته في عالم السينما بمساعدة المخضرم بشير الديك.

اقرأ أيضا:

رامي إمام يعود للمسرح بعد غياب 14 عامًا مع كريم عبد العزيز في "الباشا"

"دعواتكم بالشفاء".. الفنان محمد التاجي يخضع لعملية جراحية