وفاة السيناريست الكبير بشير الديك

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"الرغبة وسواق الأتوبيس وضد الحكومة".. تعرف على أبرز 10 أعمال في مسيرة

كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا صباح اليوم السيناريست الكبير بشير الديك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

وأعلنت دينا ابنة السينارست الكبير خبر وفاة والدها منذ قليل عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت دينا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "البقاء لله بابا في ذمة الله".

من أبرز أعمال الكاتب الكبير "سواق الأتوبيس"، "ضربة معلم"، "ضد الحكومة"، "ناجي العلي"، و"ليلة ساخنة"و"موعد على العشاء" و"الحريف"، وغيرها من الأعمال السينمائية الهامة.

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