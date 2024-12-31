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وفاة السيناريست الكبير بشير الديك

11:58 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    السيناريست الكبير بشير الديك
  • عرض 17 صورة
    بشير الديك
  • عرض 17 صورة
    السيناريست بشير الديك
  • عرض 17 صورة
    الكاتب بشير الديك
  • عرض 17 صورة
    بشير الديك مع سعاد حسني
  • عرض 17 صورة
    بشير الديك وأحمد زكي
  • عرض 17 صورة
    بشير الديك
  • عرض 17 صورة
    بشير الديك
  • عرض 17 صورة
    رمضان وبشير الديك
  • عرض 17 صورة
    بشير الديك
  • عرض 17 صورة
    العباس بن العباس وبشير الديك وفريق الفيلم
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    عاطف الطيب وبشير الديك
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    فاضل وفردوس عبدالحميد وبشير الديك
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    عمرو عبدالجليل وبشير الديك
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    تكريم بشير الديك وابو العلا السلاموني (34)
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    تكريم بشير الديك وأبو العلا السلاموني
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كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا صباح اليوم السيناريست الكبير بشير الديك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

وأعلنت دينا ابنة السينارست الكبير خبر وفاة والدها منذ قليل عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت دينا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "البقاء لله بابا في ذمة الله".

من أبرز أعمال الكاتب الكبير "سواق الأتوبيس"، "ضربة معلم"، "ضد الحكومة"، "ناجي العلي"، و"ليلة ساخنة"و"موعد على العشاء" و"الحريف"، وغيرها من الأعمال السينمائية الهامة.

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بشير الديك وفاة بشير الديك
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وفاة السيناريست الكبير بشير الديك
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