بالصور.. بسمة بوسيل تستمتع بـ عطلة نهاية العام مع أبنائها في ديزني لاند

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها، صورًا جديدة لها، وظهرت مع أبنائها وهي تستمتع بعطلة نهاية العام، في مدينة الألعاب "ديزني لاند".

ونشرت بسمة، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحياة هي رحلة، أستمتع بكل جزء".

وجاءت عليها تعليقات المتابعين كالتالي: "ماشاء الله، قمر كلك طاقة إيجابية، الله يسعدك، الجميلة الراقية، ربنا يحميكم ويحفظكم".

يذكر أن طرحت المطربة المغربية بسمة بوسيل، أحدث أغانيها الجديدة هذا العام بعنوان "قادرين يا حب"، من كلمات سارة سعيد، وألحان عمر صفا، وذلك عبر قناتها الرسمية على بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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