لقاء الخميسي تتألق بفستان أحمر في أحدث جلسة تصوير

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة لقاء الخميسي الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت بفستان أحمر أنيق، احتفالًا برأس السنة الميلادية.

وعلقت لقاء على الصورة: "سلام ٢٠٢٤ .. شكرًا على كل الدروس اللي اتعلمناها، وأهلا ب ٢٠٢٥ اللي هاتداوي معاها الجروح القديمة وتطبطب على قلوبنا".

وتابعت: "بنحاول نتصالح مع الأعباء ونسامح ونستقبل موسيقى السنة الجديدة، نتمسك بالأحلام ونعتز بكل يوم ونشتغل على نفسنا واحنا مصدقين في الأمل وننسى الوجع وندور على الحب، إن شاء الله سنة جميلة مليئة بالحب والسلام والنجاح والفرح للجميع، كل سنة وإحنا طيبين وقلبنا على قلب بعض ومصر محمية والعالم يعمه".

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي تشارك في مسلسل "روج أسود"، وهو بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، إنتاج ممدوح شاهين ومن تأليف الكاتب أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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