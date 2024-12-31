المخرج العالمي مايكل مور يشارك في تنفيذ فيلم "من المسافة صفر" قبل عرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج الأمريكي العالمي، مايكل مور عن انضمامه كمنتج منفذ ضمن فريق عمل الفيلم الفلسطيني "From Ground Zero"، قبل عرضه في السينمات يوم 7 يناير المقبل، وتم اختياره مؤخرًا في القائمة المختصرة لحفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ 97، والمقرر الإعلان عن الترشيحات النهائية بشهر يناير المقبل، قبل الإعلان عن الفائزين بحفل توزيع الجوائز المقرر إقامته بشهر مارس 2025.

ونشر موقع "فارايتي" تقريرًا عن انضمام المخرج والمنتج العالمي، مايكل مور، وإشادته بالفيلم وفريق العمل في تصريح رسمي وقال: "لقد حقق هؤلاء الفلسطينيون معجزة سينمائية، لا يجب أن يقوم صناع الأفلام، الكتاب والفنانين بإخبار قصة إبادتهم الجماعية بأنفسهم، ويا له من شرف أن أتضامن معكم ومشاركتي في نشر قصصكم إلى العالم".

مضيفًا: "السلاح الوحيد الذي يمتلكه رشيد وهؤلاء المخرجون الفلسطينيون الشجعان الـ 22 في غزة هو كاميراتهم وإبداعهم".

ومن المعروف عن المخرج الأمريكي، مايكل مور عدائه الدائم للإدارة الأمريكية، ودائمًا ما يقوم بانتقادها ومهاجمتها بالعديد من المناسبات العامة، كما أنه أخرج العديد من الأفلام الوثائقية التي قام خلالها بفضح الإدارة الأمريكية وغزوها الدائم لمنطقة الشرق الأوسط وكان من أبرزها "Bowling for Columbine" عام 2002، وفاز بفضله على جائزة الأوسكار الأولى بمسيرته، إلى جانب فيلم "Fahrenheit 9/11" عام 2004، والذي تطرق خلاله لخبايا وكواليس حادث 11 سبتمبر وبرجي التجارة العالمي.

تدور أحداث فيلم "من المسافة صفر" حول 22 فيلمًا قصيرًا من قلب الأوضاع المؤسفة في قطاع غزة، ويحكي العمل الحكايات التي لا يعرفها العالم الخارجي بصوت اهل القطاع وسط عالم من الحروب المميتة، وهو من إنتاج المخرج الفلسطيني، رشيد مشهراوي، وعرض مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يذكر أن، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97 سيقام مطلع شهر مارس 2025، وسيقدم الحفل الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين.

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