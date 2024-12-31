بسبب إطلالتها.. نرمين الفقي تتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة نرمين الفقي، تريند محرك البحث "جوجل"، عقب إطلالتها الأخيرة، وظهرت خلالها بإطلالة شبابية وارتدت جيبة قصيرة وتوب باللون الأبيض.

ونشرت نرمين، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام وكلنا بخير وصحة وسعادة، ربنا يفرح قلوبنا ويجعل سنة 2025 سنة فيها حب وراحه بال ونجاح لينا كلنا، عام جديد سعيد لنا جميعًا، أصدقائي وعائلتي الأعزاء".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ديمًا جميلة، كل سنة وأنتي طيبة، الجميلة المتألقة، إيه الحلاوة دي، برنسيسة".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

View this post on Instagram A post shared by Nermineelfiky Official Page (@nermine_elfeky)

اقرأ أيضًا:

"حياتها مُلهمة ومرت بظروف قاسية".. ماذا قال صدقي صخر عن فيفي عبده؟

"كلامها عن زوجها درس لكل زوج وزوجة".. رسالة مؤثرة من مي كساب لـ نشوى مصطفى