حدث بالفن | انهيار محمد عدوية في جنازة والده وتغيير مكان العزاء ونجوى كرم ترد على توقعات انفصالها

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ دموع عبدالباسط وانهيار ابنته، انهيار محمد عدوية أثناء تشييع جثمان والده، وفاة الملحن ناصر عارف، نجوى كرم ترد على توقعات ليلى عبداللطيف بانفصالها عن زوجها في 2025، أروى جودة تحتفل بالعام الجديد مع خطيبها وعائلته في سويسرا، علي جابر يقع تحت اختبار جهاز كشف الكذب ، وغيرها من الأخبار.