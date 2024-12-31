"حياتها مُلهمة ومرت بظروف قاسية".. ماذا قال صدقي صخر عن فيفي عبده؟

كتب - معتز عباس:

تحدث الفنان صدقي صخر عن النجمة فيفي عبده بعد مقابلة معها.

وقال صخر، في لقائه ببرنامج "عرب وود": "فيفي عبده ليها تجربة واسعة أوي، ومرت بظروف كتير وشقيت وعملت نفسها ومرت بظروف قاسية في حياتها الشخصية، هي دلوقتي عايزة تنبسط مع أحفادها، وكان ملهم بالنسبالي أني أشوف وأسمع ده".





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ويشارك صدقي صخر في مسلسل "رقم سري"، مع نخبة من نجوم الفن من بينهم، ياسمين رئيس عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، وتدور أحداثه حول الذكاء الاصطناعي.

شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني ٢٠٢٤ بثلاثة أعمال فنية، هي: كامل العدد +1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.

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