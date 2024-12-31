أروى جودة في سويسرا وكارمن بصيبص تستقبل مولودها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

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أروى جودة تحتفل بالعام الجديد مع خطيبها وعائلته في سويسرا

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع خطيبها وعائلته في سويسرا.

آية سليم

نشرت الفنانة آية سليم، صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، التقطتها على طريقة السيلفي.

جان رامز

نشر الطفل جان رامز، صورة برفقة الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلالها من كواليس تحضيرات مسرحية "مكسرة الدنيا" المقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

حسام حسني

نشر حسام حسني، شقيق الفنان تامر حسني، صورة جمعته بعدد من أبطال مسرحية "الباشا" في "موسم الرياض"، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلالها مع النجم كريم عبد العزيز، والمخرج رامي إمام.

داليا البحيري

خضعت الفنانة داليا البحيري، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية، حازت على إعجاب متابعيها.

فيدرا

نشرت الفنانة فيدرا، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها ترتدي ملابس ثقيلة في أجواء شتوية.

كارمن بصيبص

احتفلت الفنانة كارمن بصيبص، بوصول مولودها الأول، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ويحمل المولود اسم أندريا، وانهالت عليها تعليقات التهنئة من قبل جمهورها ومتابعيها.

نرمين الفقي

خضعت الفنانة نرمين الفقي، لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيكية خطفت بها الأنظار.

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها.

نور إيهاب

خضعت الفنانة نور إيهاب، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بفستان جذاب خطفت به الأنظار.