"كلامها عن زوجها درس لكل زوج وزوجة".. رسالة مؤثرة من مي كساب لـ نشوى مصطفى

كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة مي كساب، رسالة مؤثرة للفنانة نشوى مصطفى عقب رحيل زوجها الذي غاب عن عالمنا يوم السبت الماضي.

ونشرت مي كساب صورة أرشيفية، للفنانة نشوى مصطفى وزوجها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت: "نشوى مصطفى، بحبك من كل قلبي مثال للست المصرية الأصيلة المشرفة، اللي عارفة دينها وعارفة حدودها وواجباتها، فنانة عظيمة وأم وزوجة أعظم، قد ايه كلامك عن جوزك لمس قلبي وأثر فيا، قالت عنه سترتني وأكرمتني وجبرت خاطري وعلمتني وربيت عيالنا أحسن تربية 33 سنة ما بعدناش عن بعض لحظة".

وتابعت مي: "كلامها درس كبير لكل زوج وزوجة، ربنا يراضيها بقضائه ويبرد قلبها ويصبرها على فراقه هي وأولادها، ادعوا للزوج الكريم محمد عماد زوج نشوى مصطفى بالرحمة والمغفرة وادعوا لنشوى وولادها".

يذكر أن الفنانة مي كساب تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "المداح 5: أسطورة بنات إبليس" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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